Fernando Santos Portekiz'de gündem oldu

Aytunç Akın
Fernando Santos Portekiz'de gündem oldu
Fernando Santos'un Beşiktaş'ın başında aldığı ilk yenilgi, ülkesi Portekiz'de büyük ses getirdi.

Portekiz'in Abola gazetesinde 'Teknik direktör Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor, Fernando Santos'a büyük bir şok yaşattı' başlığı kullanıldı.

Portekiz'den Correio de Manha'da 'Fernando Santos galibiyet serisinin ardından Pendikspor deplasmanında ilk yenilgisini ağır bir şekilde aldı' ifadeleri yer aldı.

Portekiz'in bir başka önemli yayın organı O'Jogo'da 'Fernando Santos için son 13 yılın en kötü yenilgisi' başlığı atıldı ve 'Santos'un çalıştırdığı bir takım en son 2010'da Yunanistan Kupası'nda dört golle kaybetmişti' denildi.

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