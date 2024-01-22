Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması. 'Ne olacağını göreceğiz'

Vitoria Guimaraes formasıyla 15 Mayıs 2022'de son maçına çıkan Ricardo Quaresma, futbol hayatına devam etmek istediğini ve Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti.

Ülkesinin basınından Record'a konuşan 40 yaşındaki Portekizli, "Her zaman sahada kariyerimi noktalamak istediğimi ifade ettim. Neler yaşanacağını göreceğiz. Kariyerim daha bitmedi." diye konuştu.

Quaresma, "Beşiktaş bir ihtimal, benim için özel bir kulüp. Bunu defalarca dile getirdim. Ailem de orada çok mutluydu. Görelim..." ifadelerini kullandı.

QUARESMA BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında forma giyen Quaresma, siyah beyazlı takımla 227 maçta 38 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.