Abdullah Gül 1 Mart tezkeresinin perde arkasını anlattı: Kendini yerli sayan birçok arkadaş tezkereye destek oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tarih Dergi Genel Yayın Yönetmeni Gürsel Göncü ile gerçekleştirdiği röportajda ABD’nin Irak işgali için Türkiye topraklarını kullanma teklifini içeren 1 Mart Tezkeresi'nin TBMM'de reddedilmesinin 21. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

“BU HAMLE GERÇEKLEŞSEYDİ ABD ASKERİ KÜRT BÖLGESİNE KONUŞLANACAKTI”

Tezkerenin Türkiye için önemli sonuçlar doğurabilecek bir adım olduğunu söyleyen Gül, 50 binin üzerinde Amerikan askerinin Türkiye üzerinden Irak'a girmesini ve Türkiye'nin çeşitli havalimanlarını kullanacağını tahmin ettiğini söyledi.

Gül, bu hamleyle gerçekleşseydi, ABD askerlerinin Kürt bölgesine girerek orada konuşlanacağını ve bu durumun Türkiye için uzun vadeli sonuçlar doğuracağını söyledi.

“ABD’NİN BU HAMLESİ NEOCON PROJESİYDİ”

Abdullah Gül, ABD'nin bu hamlesinin bir 'neocon' projesi olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı olmaksızın, ABD ve İngiltere öncülüğünde bir koalisyon sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye'nin böyle bir durumda savaşın bir parçası haline geleceğini ve bu durumun Güneydoğu Anadolu'da yıllardır süregelen sorunları daha da karmaşık hale getirebileceğini söyledi.

"NE EMİRİM NE KRALIM, SEÇİLMİŞ BİR BAŞBAKANIM"

Öte yandan Gül, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile gerçekleştirdiği özel bir görüşmeden bahsederek, Powell'ın da bu savaşa gönüllü olmadığını hissettiğini söyledi. Türk kamuoyunun savaşa karşı ciddi bir tutum sergilediğini ve bu durumun kendisine yabancı basın tarafından da sıkça sorulduğunu belirtti. Gül, Meclis'in kararının belirleyici olacağını ve kendisinin "Ne emirim ne kralım, seçilmiş bir başbakanım" sözlerini sarf ederek bu süreci demokratik bir şekilde yönetmeye çalıştığını belirtti.

“KENDİNİ YERLİ SAYAN BİRÇOK ARKADAŞ TEZKEREYE DESTEK OLDU”

Meclis'teki oylama öncesinde yaşananlar ve siyasi tutumlar hakkında da açıklamalarda bulunan Gül, Batıcı olarak bilinen bazı siyasetçilerin ahlaki sorumluluk hissiyle tezkereye karşı çıktığını, fakat geleneksel ve yerli olarak tanımlanan bazı siyasetçilerin ise tezkerenin geçmesi için daha fazla çaba sarf ettiğini söyledi. Sonuç olarak, 1 Mart 2003 tarihinde yapılan oylamada tezkerenin 3 oy farkla reddedildiğini hatırlattı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı bu açıklamalar, o dönemin zorlu siyasi atmosferini ve alınan kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ortaya çıkarıyor.