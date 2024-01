ABD'ye göçmenleri getiren otobüs firmalarına rekor tazminat davası açıldı

Wall Street Journal’de yer alan habere göre, New York City, Teksas'tan şehre göçmen getiren 17 ulaşım şirketine karşı, şehrin bu göçmenlerin bakımına harcadığını söylediği yaklaşık 700 milyon doları telafi etmek amacıyla tazminat davası açtı.

Şehrin Sosyal Hizmetler Departmanı komiseri tarafından açılan davanın, "muhtaç bir kişiyi eyalet dışından bu eyalete bilerek getiren veya getirilmesine neden olan" herkesi zorunlu kılan bir yasaya dayandığı belirtildi.

Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, bir yılı aşkın bir süredir birçok şehre göçmen gönderdiği ve bunun da yerel yetkililer için zorluklar yarattığı ifade edildi.

Davada, 2022 baharından bu yana Teksas'tan New York'a en az 33.600 göçmenin gönderildiği belirtildi.

Demokrat New York Belediye Başkanı Eric Adams Perşembe günü yaptığı açıklamada, "New York şehri bu insani krizi yönetmek için her zaman üzerimize düşeni yaptı ve yapacaktır, ancak Teksas eyaletinin pervasız siyasi oyunlarının maliyetini tek başına karşılayamayız" dedi.

Belediye Başkanı daha önce kuzey şehirlerinin göçmenlerin gelişini ve bakım ihtiyaçlarını yönetmelerine yardımcı olacak federal fon eksikliğinin, New York City'nin bütçe açığı ve kesintilerinden kısmen sorumlu olduğunu söylemişti. Perşembe günkü duyuruda, şehrin 2022 baharından bu yana barınma ve hizmetlere tahmini 3,5 milyar dolar harcadığı belirtildi.