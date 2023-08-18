ABD’ye kaçak geçmeye çalışan 3 göçmen çölde öldü, 1 göçmen kayıp

İHA'nın haberine göre; diğer 12 göçmen ise ABD gümrük yetkilileri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çölde Terk Edildiler

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye kaçak yollarla girmek isteyen 16 Meksikalının Meksika’nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde yer alan Ocampo Çölü’nden geçtikleri sırada insan kaçakçıları tarafından terk edildikleri belirtildi. Kaçakçılar tarafından terk edilen 4 göçmenden 3’ünün cesetleri çölde bulunurken, diğerinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp olan göçmenin de ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Diğerleri Yakalandı

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından Meksika makamlarına iletilen bilgiye göre ise kafilede yer alan diğer 12 göçmenin ülkeye giriş yaptıktan sonra tutuklandıkları öğrenildi. İfadeleri alınan göçmenlerin çölde 4 arkadaşlarının öldüğünü söyledikleri aktarıldı. Yetkililer, bölgede havadan ve karadan arama çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

Soruşturma Başlatıldı

Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ise göçmenlerin terk edilmesi ve ölümünden sorumlu tutulan insan kaçakçılarının tespit edilerek yargılanması için soruşturma başlattığını açıkladı. Göçmenlerin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ocampo Çölü’nde Sıcaklık 55 Dereceye Ulaşıyor

Ocampo Çölü’nde hava sıcaklığının gündüz 45 santigrat dereceye kadar yükseldiği ve hissedilen sıcaklığın 55 santigrat dereceye ulaştığı belirtildi. Bu nedenle çölde yaşam şartlarının çok zor olduğu ifade edildi.

Rio Grande Nehri’nde de Ölümler Olmuştu

Geçtiğimiz 3-4 Ağustos tarihlerinde Meksika’dan ABD’ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 göçmen, Rio Grande Nehri üzerinde Texas eyaleti yönetiminin testereli şamandıralardan inşa ettiği yüzen bariyerler nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu olay, ABD-Meksika sınırında yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne sermişti.