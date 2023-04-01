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ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü

ABD’nin Arkansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:38
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ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü

ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü
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ABD, hortum felaketleriyle mücadele ediyor. Arkansas eyaletinin en büyük kenti Little Rock ve çevre kasabalarda etkili olan hortum ve şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Hortum nedeniyle çok sayıda binanın çatısında ve duvarlarında hasar meydana gelirken, ağaçlar yerinden söküldü, araçlar ve elektrik hatları devrildi.

70 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Little Rock kentinden yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Wynne kasabasında 4, North Little Rock kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalet Valisi Sarah Huckabee Sanders, acil durum hal ilan edildiğini duyurdu.

ILLİNOİS’TE KONSER SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ

Illinois eyaletine bağlı Belvidere'de ise yaklaşık 260 kişinin “Morbid Angel” müzik grubunun konseri için bulunduğu Apollo Theater'ın çatısı şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü. İtfaiye yetkilisi Shawn Schadle, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5’i ağır 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanında ise bazı uçuşlar iptal edildi.

DEV HORTUM KAMERADA

Iowa eyaletinin Keota kasabasında çıkan hortumlar ise yoldan geçen bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tennessee eyaletine bağlı Covington kentinde şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilerek yolları kapattı. Belediye Başkanı Jan Hensley, halka araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Missouri, Kentucky eyaletlerinde de şiddetli gök gürültülü fırtınaların etkili olduğu aktarıldı.

BİDEN, MİSSİSSİPPİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan ABD’nin Mississippi eyaletinde geçtiğimiz hafta etkili olan hortum nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam 94 kilometre ilerleyen hortum, 1 saat 10 dakika sürerken, yaklaşık 2 bin evde hasar meydana gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden taziyelerini sunmak ve federal yardım sözü vermek için Cuma günü eyaleti ziyaret etti. (İHA)

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