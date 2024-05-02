Veliler okulun kapatılıp çocukların başka okula gönderilmesine tepki gösterdi

Kaynak: İHA
Veliler okulun kapatılıp çocukların başka okula gönderilmesine tepki gösterdi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 280 öğrencinin eğitim aldığı Şehit Evliya İlkokulu'nun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dönüştürülme planlarına karşı velilerin tepkisi yükseliyor.

Veliler, okul binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesine karşı çıkarak okulda toplandı. Çocuklarının başka bir okula nakledilmesine karşı olan veliler, bu durumun kendilerini ve çocuklarını mağdur edeceğini savundu. Veliler, okulun çevresinin tehlikeli ve uygun olmadığını dile getirerek yetkililerin bu karardan vazgeçmesini istedi.

Bir veli olan Öznur Özdemir, "Biz bu okulun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendik, sadece 3 aylık için miydi? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu okulu bizden almasını istemiyoruz. Eğer bir yere gitmek istiyorlarsa Sergentepe İlköğretim Okulu ve Albayrak İlköğretim Okulu var. Bizleri yerimizden etmesinler." dedi.

Diğer bir veli Cevahir Kılınç ise, "Evlatlarımızın düzenini lütfen bozmayın. Çocuklar kendilerine burada bir düzen kurdular, evlatlarımızın düzeninin bozulmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Okulda eğitim gören öğrenciler de öğretmenlerinden ve okullarından ayrılmak istemediklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, binalarının yıkıldığını, bu nedenle okul binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası yapılacağını açıkladı.

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