Yok artık Mehmet Büyükekşi. Hangi kulüplere kaç bin lira sus payı verdiği ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Yok artık Mehmet Büyükekşi. Hangi kulüplere kaç bin lira sus payı verdiği ortaya çıktı
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine TFF'nin para vererek seçim için imza vermemeleri yönünde baskı yaptığını iddia etti.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulübün başkan yardımcısı Bayram Saral ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Sarıalioğlu, Türk futbolunun bulunduğu durumda olmasının tek sebebinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olduğunu savundu.

"Bir saltanat kurmuşlar, saltanatın peşine takılmış gidiyorlar" diyerek sözlerine başlayan Sarıalioğlu çok çarpıcı iddialarda bulundu:

"Dokuz kulübümüze imza vermemeleri yönünde 3. Lig kulüplerine 400 bin lira, 2. Lig kulüplerine 500 bin lira para vermişler. Baskı yaptıkları çok kulüp var ama onların izinleri olmadan paylaşmam."

"Özellikle Volkan Can, Ali Düşmez…. Müslüm Bey ve Yalçın Orhan ne kadar var bilmiyorum. Bu işleri hep kullanıyorlar, herkesin adını kullanıyorlar. Spor Bakanı'nın da Cumhurbaşkanı'nın da ismini kullanıyorlar."

"Bunların bir an önce çekip gitmesi gerekiyor. Görevden alınmaları gerek, bunlar gitmeyecek. 18 Temmuz'daki seçimi de yapmayacaklar. Bir an önce gitmeliler. Milli takım da bunlar giderse motive olur. Hepsi saltanatının, Avrupa Kupası'na gitmek, uçaklar, seyahatler peşinde."

"Bugüne kadarki ihaleleri, alım-satımları inceleyin. Bunlar tek tek ortaya çıkacak. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağım, neye mal olursa olsun, bunlar buradan gidecek. Yatacak kalkacak beni rüyasında görecek. Bir an önce gidecek."

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