Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran flaş gelişme

Sarı-lacivertli takımın Hollandalı futbolcusu Oosterwolde, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile yapılan maçta sakatlanmış ve sonrasında yapılan muayeneler neticesinde sezonun geri kalanında oynayamayacağı açıklanmıştı.

"Kral Geri Döndü" Paylaşımı

Almanya'da operasyon geçiren yıldız futbolcu, beklenenden daha erken bir dönüş yapabileceğini ima eden bir paylaşım yaptı. Oosterwolde, sosyal medya hesabından "Kral geri döndü" ifadesini kullanarak taraftarları heyecanlandırdı.

Bu paylaşım, Oosterwolde'nin sezon sona ermeden oyunlara geri dönebileceği şeklinde yorumlandı.

İsmail Kartal'ın Yorumu

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat edilen ve sezonu kapattığı söylenen Oosterwolde hakkında, Olympiakos ile oynanacak rövanş maçı öncesinde, "Jayden Oosterwolde şu an iyi durumda ve güçlü bir kas yapısına sahip. Onun beklenenden daha çabuk döneceğini ve lig bitmeden takıma katılacağını umuyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu Sezonki Performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta forma giyen 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 gol atma başarısı gösterdi.