Ablası Katia Aveiro'dan flaş Ronaldo iddiası

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ablası Katia Aveiro, kardeşi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aveiro, şu ifadeleri kullandı:

"38 yaşında, 2023 yılında dünyanın en golcü oyuncusu. 20'li yaşlardaki oyuncuların çok önünde.

Gerçek şu ki Cristiano en fazla 28 yaşında. (Annem yanlış kaydettirmiş) 38 yaşındaki bir sporcunun onun oynadığı gibi oynaması mümkün değil.

Yeteneği inanılmaz. Cristiano, 30 yaşından bu yana Portekiz için 73 gol attı. Bu onu Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve diğer 187 ülke için tüm zamanların en golcü oyuncusu yapıyor.

Az başarı değil, değil mi? Hepimiz Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmalıyız. Teşekkürler Ronaldo. Teşekkürler kardeşim. Hikayenle gurur duyuyorum. Henüz bitmedi..."