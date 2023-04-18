AB'nin Sudan'daki büyükelçisi saldırıya uğradı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç saat önce Sudan'daki AB Büyükelçisi kendi konutunda saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

Bunun Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu belirten Borrell, "Diplomatik tesislerin ve personelin güvenliği, Sudan makamlarının birincil sorumluluğu ve uluslararası hukuk uyarınca bir yükümlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İrlanda basınına göre, İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, saldırıdan ciddi endişe duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçi Aidan O'Hara ciddi şekilde yaralanmamış olsa da bu saldırı diplomatların korunması yükümlülüklerini gerektiren Viyana Sözleşmesi'nin ciddi ihlalidir." dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçi O'Hara ile sürekli temas halinde olduklarını duyurdu.

AB yetkilileri ise Hartum'daki AB diplomatik misyonunun güvenlik durumunun değerlendirildiğini, şu aşamada tahliye kararı bulunmadığını, büyükelçinin görevinin başında olduğunu bildirdi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu. (AA)