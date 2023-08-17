Abur cubur deyiminin anlamı nedir?

Abur cubur deyimi nereden gelir? Abur cubur deyiminin anlamı nedir?

Abur cubur deyiminin anlamı nedir?

Abur cubur deyimiyle anlatılmak istenen; yararlı olup olmadığı düşünülmeksizin rast gele yenen, yemek yerini tutmayan yiyeceklerdir.

Abur Cubur anlam olarak daha çok besin açısından çok değeri olmayan, düzensiz atıştırmalıklar olarak tabir edilir. Bazen sağlıksız olan yiyecekler için de abur cubur deyimi kullanılmaktadır.

Abur Cubur Deyiminin Anlamı (TDK):

Şekerli, yağlı, yüksek kalorili, besin değeri olmayan düzensiz ve sağlıksız beslenmeye yol açan yiyeceklerdir. Protein, vitamin ve mineraller bakımından düşük, zengin besin öğelerini içermeyen gıdalardır. Özellikle gelişme çağında olan çocuklara tükettikleri sağlıksız atıştırmalıklar için, "çok abur cubur tüketiyorsun" deyimi ile ikazda bulunulur.

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