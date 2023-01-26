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AB’ye iltica başvurularında Türkler Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok başvuru yapan millet oldu

Avrupa Birliği’ne iltica başvurularında Türklerin; Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok başvuru yapan millet olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:47
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AB’ye iltica başvurularında Türkler Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok başvuru yapan millet

AB’ye iltica başvurularında Türkler Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok başvuru yapan millet oldu
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Avrupa Birliği’nin ulusal istatistik ofisi Eurostat’tan yayımlanan iltica başvurusu yapan bireylere ilişkin veriler; Türklerin Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok başvuru yapan millet olduğunu ortaya koydu.

Ekim 2022 itibarıyla Avrupa Birliği dışından AB üye ülkelerine yapılan ilk iltica başvurularının sayısının ağustosa oranla yüzde 10, Ekim 2021’e oranla yüzde 66 artış kaydederek 99 bin 175’e ulaştığı belirtildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; en çok başvuru 18 bin 420 başvuru ile Suriye vatandaşları tarafından yapılırken, bunu 13 bin 695 ile Afganistan vatandaşları takip etti. Üçüncü sırada ise 6 bin 770 başvuruyla Türk vatandaşları geliyor.

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DOĞRU KONUŞUN
26.01.2023 12:58
YALAAN METROSUNDA" SU DAMLAYAN" UKLELERE GİDİLİRMİ,AFGANİSTAN , ARABİSTAN,İRAN OLABİLİR!  
 
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