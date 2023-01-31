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Polise kafa tutan Suriyeliler. Bunların hepsi oy kullanacak

Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki varlığının asayişteki bozulmayı artırdığına dair yorumlar gün geçtikçe çoğalırken, sosyal medyada paylaşılan videolar da bu iddiaları güçlendiriyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 21:52
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Suriyeliler ve polis arasındaki diyalog dikkat çekti

Polise kafa tutan Suriyeliler. Bunların hepsi oy kullanacak
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Sığınmacılarla mücadele konusunda hemen her ay sonunda yüzlerce hatta binlerce sığınmacı sınır dışı edilirken, bir yandan da kolluk kuvvetleri artan asayiş olaylarıyla baş etmeye çalışıyor.

Bir yandan seçim üzeri Suriyelilerin hükümetin oy potansiyelini artıracağı yönünde iddialar dile getirilirken bir yandan da yapılan bu planların Türkiye'nin iç huzurunu ne kadar bozduğu da video paylaşımlarıyla ortaya çıkartılıyor.

POLİSTEN ÇARPICI YANIT

Sosyal medyada son olarak iki yıl öncesine ait bir paylaşım yeniden gündeme geldi. 

Videoda polise kafa tutan Suriyelilerin kahraman polisimizden aldığı "bak oğlum erkekliğiniz varsa Suriye'ye gideceksin" yanıtı aldığı ve bu yanıtın da vatandaş tarafından alkışlarla karşılandığı görülüyor.

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Adalet
31.01.2023 22:39
Ülkemiz sözde kandırılmışlar tarafından bilinçli olarak işgal ettiriliyor. Ey uyuyanlar din elden gitmiyor vatan elden gidiyor haberiniz olsun  
 
Hasan
31.01.2023 22:31
Bunlar daha iyi günleriniz...  
 
Türk
31.01.2023 22:29
Kendi ülkesine ihanet edip kaçan ne idiğü belirsizleri daha ileride bela olacak atalarımızın kanları ile aldığı topraklarımızda.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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