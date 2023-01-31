Polise kafa tutan Suriyeliler. Bunların hepsi oy kullanacak

Sığınmacılarla mücadele konusunda hemen her ay sonunda yüzlerce hatta binlerce sığınmacı sınır dışı edilirken, bir yandan da kolluk kuvvetleri artan asayiş olaylarıyla baş etmeye çalışıyor.

Bir yandan seçim üzeri Suriyelilerin hükümetin oy potansiyelini artıracağı yönünde iddialar dile getirilirken bir yandan da yapılan bu planların Türkiye'nin iç huzurunu ne kadar bozduğu da video paylaşımlarıyla ortaya çıkartılıyor.

POLİSTEN ÇARPICI YANIT

Sosyal medyada son olarak iki yıl öncesine ait bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

Videoda polise kafa tutan Suriyelilerin kahraman polisimizden aldığı "bak oğlum erkekliğiniz varsa Suriye'ye gideceksin" yanıtı aldığı ve bu yanıtın da vatandaş tarafından alkışlarla karşılandığı görülüyor.