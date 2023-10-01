Aç kalan domuz sürüsü mahalleye indi

Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan domuz sürüsü mahalleye indi.

KAYNAK: İHA
Aç kalan domuz sürüsü mahalleye indi

Van'ın Özalp ilçesi Şemsettin Mahallesi'nde sürüler halinde görülen domuzlar korkuya neden oluyor.

Aç kalan domuz sürüsü yemek bulabilmek için köy merkezine inerken, o anları Fatih Kaçak isimli vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Sayıları 15 civarında olan domuzların İran sınırında girdiğini söyleyen Fatih Kaçak, "Domuzlar yaklaşık 1 aydan bu yana sürekli burada görülüyor. İran sınırından ülkemize giren domuz sürüsü genelde gece ekili alanlara zarar veriyorlardı. Ekili alanların kalmaması ile yiyecek bulmaya çalışan domuz sürüsü, gündüzleri de mahallemizde sürekli görülmeye başladı"

aw042630-01.jpg

aw042630-03.jpg

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Türk mitolojisinde Buncak Han kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Buncak Han kimdir?
İmamoğlu İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı Yaşam
İmamoğlu İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı
Ali Yerlikaya: Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek Gündem
Ali Yerlikaya: Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek
Tottenham Liverpool maçının hakemlerine ceza gecikmedi Spor
Tottenham Liverpool maçının hakemlerine ceza gecikmedi
Faizin haram olduğunu söyleyen imama isyan etti: Neden gerçekleri söylemiyorsun Gündem
Faizin haram olduğunu söyleyen imama isyan etti: Neden gerçekleri söylemiyorsun
Arayan mevlasını da bulur belasını da atasözü ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Arayan mevlasını da bulur belasını da atasözü ne anlama gelir?
Ünlü oyuncular birbirine küstü. 'Bihter' setinde gerginlik Magazin
Ünlü oyuncular birbirine küstü. 'Bihter' setinde gerginlik