Aç olduğunu söyleyen arkadaşını düzelten genç acı acı tebessüm ettirdi. Aç olmamızın hükümetimizle ilgisi yok, lütfen hapse atmayın bizi

Sokak röportajında hükümetten beklentileri sorulan iki gençten ilginç yanıtlar geldi.

Aç olduğunu söyleyen arkadaşını düzelten genç acı acı tebessüm ettirdi. Aç olmamızın hükümetimizle ilgisi yok, lütfen hapse atmayın bizi

Gündeme Bakış isimli Youtube kanalının mikrofonunu uzattığı gençlerden biri, kendisine güvendiğini ve artık siyaset takip etmediğini söyledi.

Diğeri ise antrenmandan çıktığını ve çok aç olduğunu belirtti.

Arkadaşı tarafından düzeltilen genç, açlığının hükümetle ilgisi olmadığını ve Suriyelilerin ülkeden gitmesini istediğini ifade etti.

Genç şunu söyledi "Benim beklentim artık kendimden. Bir yıldır çok yoğun siyaset takip ediyorduk. Ciddi takip ediyordum. Güzel bir dönemdi. Vatana millete hayırlısı olsun."

Diğer genç ise "Kendimize bakmamız bence bu süreçten sonra yapılacak en mantıklı şey. Bu süreçten sonra demek de yanlış olur. 2000'liyim, doğduğumdan beri bakmak en mantıklısı olur. Antrenmandan çıktım, çok yorgunum. Çok açız." diye konuştu.

Bu sözler üzerine arkadaşını düzeltme gereği duyan genç şunları söyledi:

"Aç olmamızın hükümetimizle alakası yok, hapse atmayın bizi lütfen. Antrenmandan çıktığımız için açız. Suriyeliler defolup giderse çok seviniriz."

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