Taksim’deki Arap mekanlarına Türk gazetecinin girişi engellendi

Gazeteci Hazar Dost, Taksim’de yer alan ve sık sık gündeme gelen yabancıların işlettiği mekanlara girmeye çalıştı.

Dost, Türkiye’de sığınmacılar tarafından işletilen eğlence mekanlarını araştırmak için Ahmet ismindeki bir Suriyeli sığınmacı ile birlikte Taksim’deki gece kulüplerine gitti.

Dost’un gazeteci olduğunu öğrenen Arap işletmeler, ‘güvenliği’ gerekçe göstererek Türk gazetecinin mekana girişini engelledi.

MEKANA GİRİŞİ ‘ÜMİT ÖZDAĞ’ GEREKÇESİYLE ENGELLENDİ

Dost’un aktardığına göre; Arapların bir diğer gece kulübü, gazeteci olduğunu söyleyen Dost’u içeri almamasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı gerekçe gösterdi. İşletme, “Ümit Özdağ sonra bizi linçliyor” ifadesini kullandı.

GİRİŞ İÇİN 2 BİN 500 LİRA ÖDEDİLER

Dost, girişlerinin engellendiği mekanların ardından farklı bir gece kulübüne daha gitti. Dost, kabul edikleri gece kulübüne giriş bedeli için 2 bin 500 lira ödediklerini söyledi.

''KAÇAK KADINLAR ÇALIŞTIRILIYOR''

Dost, Arapların işlettiği mekanlarda Fas uyruklu kaçak kadınların çalıştırıldığı ve polis denetimleri sırasında kadınların mekanın arkasına giderek önlem aldığını belirtti.

ÖZEL MÜŞTERİLER: ''SINIRIN KRALLARI''

Dost, mekanın özel müşterilerinin de orada olduğunu belirtirken, sanatçının söylemesiyle birlikte orada kaçakçıların da olduğunu anlıyor. Orada oturan ve sanatçının kendilerine özel şarkılar söylediği kaçakçıların ise ‘sınırın kralları’ ismi verilen insan kaçakçıları olduğu anlaşılıyor.

Hazar Dost, eğlencenin doruk noktalara çıkışını anlatırken, mekanda bulunan kaçakçıların ‘’Kurtlar Vadisi’’ müzikleriyle eğlendiklerini, müziğin zirve yaptığı anlarda da yüzlerce dolar ve binlerce Türk Lirası’nın havaya saçtığını yazdı.