Acı ağız sendromu, ağız içindeki sinir uçlarının uyarılmasıyla ilişkilidir ve genellikle ağızda herhangi bir lezyon veya görsel belirti olmadan meydana gelir. Acı ağız sendromu, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde daha sık görülür ve kadınları erkeklere göre daha fazla etkiler.

Acı ağız sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, stres, endişe, depresyon, bazı ilaçlar, diş protezleri, diş fırçalama veya diğer ağız bakım ürünleri gibi ağız içi irritanlar, bu duruma katkıda bulunabilir. Ayrıca, Sjögren sendromu, diyabet, alerji, hormonal değişiklikler, beslenme yetersizlikleri, enfeksiyonlar, reflü, ağız kuruluğu gibi bazı sistemik hastalıklar da acı ağız sendromuna neden olabilir.

NE YAPMALI?

Acı ağız sendromu tanısı, semptomların değerlendirilmesi, ağız muayenesi ve diğer testlerle konulabilir. Bu durumun tedavisi, semptomları hafifletmeye veya kontrol altına almaya yöneliktir. Bu amaçla, antidepresanlar, lokal anestezikler, anti-enflamatuar ilaçlar, özel ağız bakım ürünleri ve stres yönetimi teknikleri kullanılabilir. Alkol ve tütün kullanımının azaltılması gibi yaşam tarzı değişiklikleri de semptomları hafifletmede yardımcı olabilir.

Acı ağız sendromu, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu nedenle, bu sorunu yaşayan kişilerin, bir uzman hekime başvurarak uygun tedaviyi alması önemlidir. Ayrıca, ağız sağlığına dikkat etmek, düzenli diş fırçalamak, ağız gargaraları kullanmak, ağız kuruluğunu önlemek için bol su içmek, acı, ekşi, tuzlu, baharatlı gıdalardan kaçınmak, ağızda yanma hissini azaltmak için buz emmek, şeker içermeyen sakız çiğnemek gibi basit önlemler de alınabilir.