Acı gerçek depremden 19 ay sonra ortaya çıktı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi'nin yıkılmasının ardından kendisinden 11 yaşındaki Emir Batu Küçük’ün cenazesi 19 ay sonra bulundu.

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Cenazelerin karışması sonucu Emir Batu’nun ablasının adıyla gömüldüğü öğrenilirken ablasının başka bir mezarlığa defnedildiği, diğer kişinin de kimsesizler mezarlığında olduğu bildirildi. Kahramanmaraş’taki depremde Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Saitbey Sitesi’nde 44 kişi hayatını kaybetmişti.



Saitbey Sitesi’nde annesi, babası ve 3 kardeşini kaybeden Emir Batu Küçük’ten 19 aydır haber alınamıyordu. Emir Batu Küçük’ün teyzesi Derya Kısacık, "Kız kardeşim, eşi ve çocukları enkazdan 6 gün çıkarıldı, defnettik. Ama 11 yaşındaki Emir Batu Küçük’ün canlı veya cansız bedenine ulaşamadık. Yetkililere sesleniyorum, Emir Batu Küçük bir an önce bulunsun ve yeri belli olsun" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.



Emir Batu Küçük’ün cenazesinin ablası Sıdıka Sude Küçük olarak Kapıçam Mezarlığı’na gömüldüğü, Sıdıka Sude Küçük’ün cenazesinin de aynı binadaki Zeynep Demirtaş’ın cenazesiyle karışarak Demirtaş ailesinin köy mezarlığına, Zeynep Demirtaş’ın ise Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.



Yaşanan karışıklığın sonrasında cenazeler aile yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirildi.