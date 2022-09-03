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Perili Köşk müthiş paraya satın alındı. Açık artırmaya sadece 1 alıcı katıldı

 “Küçük Dolmabahçe”, "Perili Köşk", "Saray Yavrusu" olarak bilinen İstanbul Kadıköy’deki Ragıp Paşa Köşkü, Türkiye İş Bankası tarafından 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:17
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:32
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Açık artırmaya sadece 1 alıcı katıldı. Perili Köşk müthiş paraya satın alındı

Perili Köşk müthiş paraya satın alındı. Açık artırmaya sadece 1 alıcı katıldı
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Anadolu 1 No'lu Mezat Salonu'nda gerçekleştirilen açık artırmaya sadece alacaklı olan İş Bankası katıldı.

Oda TV'de yer alan habere göre, geçen mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkarılan köşk, açık artırma usulüyle 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankasına satıldı.

Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi.

MAHKEME KARARI
Mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları kapsamında, tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.

1906'DA YAPILDI
Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü. Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.

Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.
 

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Satır
3.09.2022 09:37
Bazıları alamaz,kaçarken götüremezler.  
 
M. T
2.09.2022 16:35
Altın varankı çok seven RTE niye almamış , sarayı çok sever . Seçilemeyince gidecek sarayı olurdu.  
 
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