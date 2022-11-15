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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un terlikleri açık artırmaya çıktı. Rekor fiyata satılacak

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un 1970 ve 80'lerde giydiği terlik çöpten çıkarıldı. Rekor fiyata açık artırmaya konuldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:41
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un terlikleri açık artırmayla satılacak

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un terlikleri açık artırmaya çıktı. Rekor fiyata satılacak
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Steve Jobs'un sahibi olduğu ve giydiği bir çift sandalet açık artırmaya çıktı. Müzayede evi Julien's Auctions'a göre 60.000 ila 80.000 dolar arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen terliğin günümüzde satılacak en pahalı ikinci el terlik olduğu ifade edildi.

Birkenstock markalı sandaletler 1970'lerde ve 80'lerde Jobs tarafından giyildi ve 1980'lerde Albany, California'da Jobs'un mülklerinden birini yöneten şef Mark Sheff tarafından çöp yığınından kurtarıldı.

Sheff, sandaletlerin nasıl eline geçtiğini anlattığı 2016 tarihli bir Yahoo makalesinde “Steve mülkünde yaşayarak yardımcı olacak birini arıyordu ve onlar bizdik. Ardından kalan eşyaların bazılarını elimizde tuttuk, bazılarını peyzajcılar ve arkadaşlarla paylaştık ve bazılarını Goodwill'e getirdik. Sonunda elimize geçen koleksiyon oldukça rastgele eşyalardan oluşuyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Kazanan teklif sahibinin, ayrıca sandaletlerin ücretsiz bir NFT'sine de sahip olacağı belirtildi.

Teklifler 15.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla açıldı ve haber yayına hazırlanırken en yüksek teklif 22.500 dolardı. Sandaletler en son 2016 yılında anonim bir tarafa 3.400 dolara satıldığında açık artırmaya çıkmıştı. Terliğin beklenen 60.000 dolar veya üzeri satış fiyatına ulaşması durumunda, bu eski sandaletleri sadece altı yıl elinde tutarak satan kişi için güzel bir kâr olacağı iddia ediliyor.

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