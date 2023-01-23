Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan duyuruda Açık lise AÖL 2. dönem kayıt ve sınav tarihine dair pek çok bilgi paylaşıldı. Açık lise AÖL sınavlarına girecek adaylar kayıt işlemleri ve kayıt yenilemeye dair tüm bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Açık lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL kayıt dönemi ne zaman bitiyor?

Açık Lise AÖL 2. dönem kayıt yenileme süreçleri başladı. AÖL kayıt yenileme sürecinin başlamasının ardından 2. dönem sınav tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.

Açık Öğretim Kurumları 2. dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınavların, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.

Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.