Açık Öğretim Lisesi kayıtları başladı. AÖL son kayıt günü ne zaman

AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin takibinde. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler.

Açık Öğretim Lisesi kayıtları başladı. AÖL son kayıt günü ne zaman

AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin takibinde. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler.

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak.

AÖL SON KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden; 2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca, 2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi.

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