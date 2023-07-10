Acil hastalarının hakkını yedi, doktorlara hakaret etti. Sağlık çalışanlarına skandal sözler

Olay İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Annesini bacak ağrısıyla doktora götüren kadın, doktorun bacak ağrısı için ağrı kesici yapıp göndermek istemesi üzerine, doktorların vatandaşla ilgilenmediğini savunarak hakaretlerde bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI NEDEN DÖVÜLÜYOR ÇOK İYİ ANLADIM"

Vatandaş; "Kendini doktor sanan gerzekle tartıştım, bazı sağlık çalışanları neden dövülüyor çok iyi anladım. Eyüpsultan Hastanesi'nde çalışan varsa bana ulaşsın o doktoru bulmam lazım, bu gerzeğin diploması elinden alınmalı." diyerek tehditler savurdu. Paylaşılan video büyük tepki topladı.

DOKTORLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Şunun seviyesine, terbiyesizliğine, hadsizliğine bakar mısınız! Annesinin bacağında 4 gündür ağrı varmış ve acile gidiyor edep yoksunu! Gerçek acil vakaların hakkını yediği yetmiyormuş gibi tüm basitliği ile bir hekime hakaret ediyor! Hekimleri bunlara yem edenler utanmalı" dedi.