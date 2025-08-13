Acil uyarı yapıldı! Herkesin yaptığı bu hata sağlık için büyük tehdit

Gözlerinizi ovuşturmak, yorgunluk, stres ya da kaşıntı anlarında çoğumuzun başvurduğu masum bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak, bilimsel araştırmalar ve göz hastalıkları uzmanlarının uyarıları, bu basit hareketin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Kornea hasarından enfeksiyonlara, hatta görme kaybına kadar uzanan riskler, göz ovuşturmanın sandığımızdan çok daha tehlikeli olduğunu gösterdi.

KORNEAYA DARBE: KERATOKONUS RİSKİ

Göz ovuşturmanın en ciddi sonuçlarından biri, korneanın incelmesi ve şekil değiştirmesiyle karakterize olan keratokonus hastalığı.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. David Gartry, “Kornea, gözün en hassas yapılarından biridir. Sürekli ovuşturma, kornea liflerini zayıflatarak yapısal deformasyonlara neden olabilir. Bu durum, erken teşhis edilmezse ciddi görme kayıplarına yol açabilir” dedi.

American Journal of Ophthalmology’de yayımlanan bir çalışma, özellikle alerjik konjonktivit hastalarında göz ovuşturmanın keratokonus riskini artırdığını doğruladı.

Çalışma, çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan bu alışkanlığın kornea üzerindeki mekanik stresi artırarak hastalığın ilerlemesini hızlandırabileceğini belirtti.

Keratokonus, korneanın öne doğru sivrilerek koni şekline dönüşmesiyle görme bozukluklarına yol açtı.

Hastalığın erken evrelerinde gözlük veya kontakt lenslerle tedavi mümkün olsa da, ilerleyen vakalarda kornea nakli gerekebildi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faiq Cebrayilov, “Özellikle bahar aylarında polen alerjileri nedeniyle artan kaşıntılar, bu alışkanlığı tetikliyor ve korneaya zarar verebiliyor” uyarısında bulundu.

ENFEKSİYON VE MEKANİK HASAR TEHLİKESİ

Göz ovuşturma sadece korneayı tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyon riskini de artırdı. Ellerimiz gün boyunca yüzlerce yüzeye temas ederek bakteri ve virüs taşıyıcısı haline geldi.

Amerikan Optometri Derneği’ne göre, ellerle göze temas etmek, konjonktivit gibi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir.

Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanları, “Mikropların göze taşınması, enfeksiyonların bir gözden diğerine yayılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, agresif ovuşturma kornea ve konjonktiva gibi hassas dokularda fiziksel hasara yol açabilir” dedi.

Mayo Clinic’in belirttiğine göre, gözdeki toz veya kirpik gibi yabancı cisimleri çıkarmak için ovuşturmak yerine gözün su veya tuzlu suyla yıkanması önerildi.

Aksi takdirde, korneada mikro çizikler oluşabilir ve bu çizikler zamanla enfeksiyona veya skar dokusuna dönüşerek görme kalitesini kalıcı olarak bozabilir.

GLOKOM VE MİYOP HASTALARI İÇİN EKSTRA RİSK

Göz ovuşturma, özellikle glokom ve ilerleyici miyop hastaları için daha büyük bir tehlike oluşturdu.

Glokom Araştırma Vakfı, göz ovuşturmanın göz içi basıncını artırarak optik sinire zarar verebileceğini ve görme kaybını hızlandırabileceğini belirtti.

Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir çalışma, aşırı miyop hastalarında göz ovuşturmanın görme bozukluğunu kötüleştirdiğini ortaya koydu.

Yaklaşık 9,6 milyon kişinin bu durumdan etkilendiği tahmin edildi. Cilt Sağlığı da Tehlikede Göz ovuşturma, yalnızca göz sağlığını değil, göz çevresindeki hassas cildi de tehdit ediyor.

Sürekli ovuşturma, ciltteki kolajen yapısını bozarak kırışıklıklara ve koyu halkalara neden olabilir.

Uzmanlar, “Göz kapağının elastikiyetini kaybetmesi, estetik sorunların yanı sıra ciltte tahrişe yol clapping açabilir” dedi.

Uzmanlar, göz ovuşturma alışkanlığını azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Hijyen Önceliğiniz Olsun: Eller sık sık yıkanmalı ve göze temas etmeden önce temiz olduğundan emin olunmalı.

Alerji Tedavisi Alın: Alerjik konjonktivit gibi kaşıntıya neden olan durumlar için bir göz doktoruna başvurulmalı ve uygun ilaç tedavisi alınmalı.

Gözlerinizi Nemlendirin: Göz kuruluğu yaşayanlar, yapay gözyaşı damlaları kullanabilir.

UV Koruması: UV ışınlarından korunmak için kaliteli güneş gözlükleri tercih edilmeli. Dr. Cebrayilov, “UV koruyucu kaplaması olmayan güneş gözlükleri, gözlüksüz olmaktan daha zararlı olabilir” uyarısında bulundu.

Yabancı Cisimlere Dikkat: Gözde yabancı cisim hissi varsa, ovuşturmak yerine bir göz doktoruna başvurulmalı.

GÖZ SAĞLIĞINIZI HAFİFE ALMAYIN

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, göz ovuşturmanın masum bir alışkanlık olmadığını açıkça ortaya koydu.

Erken teşhis ve doğru önlemlerle bu risklerden korunmanın mümkün olduğu bildirildi.

Göz sağlığınızı korumak için alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve şüpheli durumlarda bir göz hastalıkları uzmanına başvurmanız önerildi.