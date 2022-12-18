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İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak

Beşiktaş’ı yer altından Şişli’ye bağlayacak Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattının 31 Aralık’ta, Dudullu-Bostancı metro hattının ise 1 Ocak’ta hizmete gireceğini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 05:33
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Açılışları arka arkaya yapılacak. İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor

İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının devamı niteliğindeki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.

ANKA’nın haberine göre; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de yönettikleri ilçelerden geçen hat incelemesi sırasında İmamoğlu’na eşlik etti.

Test sürüşünde İmamoğlu şunları söyledi:

"Bugün cumartesi günü, özel bir yerdeyiz. İstanbul'un en derin istasyonlarından birindeyiz. Beşiktaş sınırlarındayız. Beşiktaş Belediye Başkanımız ve Şişli Belediye Başkanımızla beraber, ilk defa deneme turunu yapacağız. Yerin yaklaşık 75 metre derinliğinden, Yıldız'dan bineceğiz metromuza. Fulya durağından geçeceğiz ve buradan da Mecidiyeköy'e gideceğiz. Çok önemli bir hat. Malum, Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açmıştık. Ama Mecidiyeköy'den sonrasıyla ilgili, özellikle Beşiktaş Meydanı'ndaki kazı yaklaşık 6,5 yıldır sürüyor. Şimdi orayla ilgili süreci hızlandırıyoruz, ama bir gecikme olacağı için, biz orada daha pratik bir hamle yaptık. Orayı bypass ederek, Kabataş'a doğru çalışmamız sürüyor. İnşallah 2024’ün ilk çeyreğinde de Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız. Arkeolojik kazıyla ilgili süreçleri de mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız.

"YOĞUN BİR ÇABAYLA BU SÜRECİ TOPARLADIK"

Ama bugün sevinçliyiz. Yıldız’dan, birazdan Fulya'nın da altından geçerek Mecidiyeköy Meydanı’na çıkmış olacağız. Çok zor bir alan. Buradan farklı vasıtalarla bazen 30-40 Mahmutbey tarafına doğru bir yolculuğu hem de Mecidiyeköy'den diğer aktarmaları, diğer metrolarımızla bağlantılarını yapabileceksiniz. Yoğun bir çabayla bu süreci toparladık. 31 Aralık’ta, açılışla tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak. Sürprizlerimiz devam edecek ve ‘150 Günde 150 Projeyi’ bir gün sonrasında bu sefer de Dudullu-Bostancı'yı açarak tamamlayacağız. Bu müjdeli haberi hem Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin'le hem de Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'la, bütün İstanbullu hemşerilerimle paylaşmak istedim. Hayırlı uğurlu olsun.”

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