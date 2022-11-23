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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,96 puan değer kaybederek 4.768'e indi. Toplam işlem hacmi 60,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:47
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Açılışta rekor kırmıştı borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 4.768,78 puana geriledi.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Günün ilk yarısında 4.864,81 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 4.765-4.770 bandında dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin duruşunu yumuşatabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin makroekonomik veri gündemi ve Fed'in toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Öğleden sonra veri gündeminde ABD'de açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.750 ve 4.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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