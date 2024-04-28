Dolar için 3 mayıs kritik gün. Evren Devrim Zelyut uyardı

Ekonomi dünyasının tanınmış isimlerinden Evren Devrim Zelyut, dolar yatırımcılarını uyararak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Zelyut'un analizine göre, yatırımcılar günümüzde farklı varlık seçenekleri arasında tercih yapabilirler; bu seçenekler arasında dolar, altın, kripto para ve borsa gibi unsurlar bulunmaktadır. Son dönemde, İran ve İsrail arasındaki gerilimin piyasada dalgalanmalara yol açtığı gözlemlenmektedir.

"3 MAYIS KRİTİK TARİH"

Zelyut, doların mevcut durumuna ve gelecekteki olası gelişmelere odaklanarak 3 Mayıs'ın kritik bir dönemeç olabileceğini belirtti. Bu tarihin, dolar yatırımcıları için kritik bir an olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Standard and Poor's'un Türkiye'ye vereceği notun bu tarihte açıklanacağını ve notun yükselmesi durumunda Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin iyileşmesi ve sermaye akışlarının artması beklenebileceğini ifade etti.

"BORSADA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"

Zelyut, bu gelişmelerin doları doğrudan etkilemese de döviz kurlarının istikrarını sağlayabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte, borsada önemli fırsatlar olduğunu belirterek yabancı yatırımcıların bu alana yönelmeleri durumunda kazançlı çıkabileceklerini dile getirdi.

10 BİN SEVİYESİNİN ÜZERİNDE KALICI OLACAK MI?

Borsa endeksi, son zamanlarda 10 bin sınırına yaklaşırken, haftalık bazda %2,29, aylık bazda %12,58 ve yılbaşından bu yana ise %30'luk bir yükseliş kaydetti. Ancak, endeksin 10 bin seviyesinin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunup tutunamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL kuru haftaya 32,52 seviyesinden başladı. Hafta içinde yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası’nın kararı sonrasında karışık seyir sergileyerek 32,56 – 32,50 aralığında hareketlenen Dolar kuru haftayı 32,50 seviyesinde kapattı. Gelecek hafta (1 Mayıs 2024) ABD tarafında açıklanacak olan Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmalar dolar tarafında hareketlilik oluşturabilir.