Fenerbahçe İsmail Yüksek'i kaybetti!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'i 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan İsmail Yüksek ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Derbide sakatlanan ve 19. dakikada sedyeyle oyundan alınan İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

SEZONU KAPATTI

Milli futbolcu, yaşadığı bilek sakatlığı sonrası sezonu kapattı.

Fenerbahçeli futbolcunun Haziran'da başlayacak ve Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2024'e yetişip yetişmeyeceği ise merak konusu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde;