Uzun boylu genç sevgilisi olan Nihat Özdemir'e soruyorum. Türkiye'de Türk olmak suç mu Nihat Bey?

Nihat Özdemir iş adamı. Türkiye'nin en zenginlerinden biri. Servetini tamamen bu ülkede kazandı. Helal olsun! Servetine servet kattı. Kurduğu Limak, köprü, otoyollar ihalelerinden de dünyayı kazandı.

İş adamı ama spor camiasında da yakından tanınıyor.

Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı örneğin.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı da.

Kendisi de golf tutkunu. Oynuyor. Uzun boylu genç sevgilisi Nursel Çökelek'le de gol oynarken tanışmış zaten. Şimdi davetlere bile katılıyor, göğsünü gere gere poz veriyor.

Özel hayatı bu. Mutluluklar diliyorum kendisine...

Ama şu son olay var ki; yapılanı aklım almıyor.

YENİÇAĞ'da okudum haberi.

Antalya’da yabancı internet sitesinden daha uyguna rezervasyon yapan bir Türk, otele girdiğinde Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 Euro ‘Milliyet farkı’ ücreti alınmış.

Otel, Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak'a ait. Antalya'daki Limak Lara Otel.

Yaptıkları bu skandal hareketin üzerine bir de fatura kesen otel yönetimi, yaptıkları hareketi “Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi” açıklaması ile faturaya da işlemiş.

Nihat bey yakıştı mı şimdi bu?

Türkiye'de Türk olmak suç mu?

Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk vatandaşlarına yapılabiliyor mu?

Nasıl bir mantıktır. Bu nasıl bakıştır?

Şimdi diyeceksiniz ki; "Benim otellerimden birinde yaşanan bu olayla ne alakam olabilir?"

Olmayabilir.

Ama Türkiye'de infial yaratan bu olayı duymamış olamazsınız değil mi?

Peki ne yaptınız?

Ah Nihat bey ah!

Milyarlarca dolar kazandığınız Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk vatandaşına otelinizde gösterilen yaklaşım. Ya da skandal diyelim buna.

Yazıklar olsun. Daha ne diyeyim?