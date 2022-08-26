“Açım” diye haykıran vatandaş kendini kesti

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda evinde yiyecek ekmeği olmadığını haykıran şahıs, “Türkiye'de açız aç! Suriyelilerin karnını doyur ama biz açız. Benim evimde tüpüm yok, karnımı doyuracak yiyecek ekmeğim yok. Ama milletimiz Suriyelilere yardım etsin. Çoluğum çocuk aç” isyanında bulundu.

Elindeki kesici aletle vücudunun çeşitli bölgelerine kesikler atan vatandaşı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin yoğun çabasının ardından ikna edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“ÜLKEYİ GETİRDİĞİNİZ DURUM ORTADA”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri'de bir vatandaş, ‘Suriyelilerin karnı tok, biz açız aç!’ diye kendini kesiyor. Ülkeyi getirdiğiniz durum ortada” dedi.