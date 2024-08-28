Açlık ve yoksulluğu da zam geldi

Türkiye son yılların en buhranlı günlerini yaşamaya devam ediyor. Nas politikası nedeni ile günden güne daha da derinleşen ekonomik kriz toplumun tabanında derinden hissedilmeye devam ederken, toplumun sadece belli bir kısmında ise yoksulluğun geride bırakıldığı ifade ediliyor.

Birleşik Kamu İş, yaptığı son araştırmada dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcamaları belirledi. Ağustos 2024 sonuçlarına göre açlık sınırı bir önceki aya göre 182 lira artış kaydederek 20 bin 958 liraya yükseldi.

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EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRININ SADECE BİR KISMINA YETİYOR

Yoksulluk sınırı ile bir önceki aya göre bin 855 lira artış göstererek 64 bin 157 liraya çıktı. Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 7 bin 257 lira artarken yoksulluk sınırı ile 25 bin 884 lira yükseldi.

Araştırma sonucunda hükümetin zam yapmadığı asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 956 lira altında kaldığı ve yoksulluk sınırının yüzde 26,5’ini karşılayabildiği ortaya çıktı. Bununla beraber en düşük emekli aylığının ise açlık sınırının sadece ve sadece yüzde 59,6’sını karşılayabildiği belirlendi.

ET BALIK YUMURTAYA ERİŞİM HER GEÇEN DAHA DA ZORLAŞIYOR

Birleşik Kamu İş araştırmasında Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerdeki et balık ve yumurta fiyatlarını izledi. Buna göre et balık ve yumurtaya ayırılan para bir önceki aya göre 24 lira artarken bir yıl önceki fiyatlara göre ise 2 bin 361 lira artarak 6 bin 109 lira oldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ YAZ MEVSİMİNE RAĞMEN TAZE MEYVEDE

Araştırma sonuçlarına göre fiyatlarında en fazla artış yaşanan grup ise yaz mevsiminde olmamıza rağmen taze meyve kategorisinde yaşandı. Yaz mevsiminde erişimi daha kolay olan taze meyvenin bir aylık değişiminin 111 lira, 8 aylık değişiminin 587 lira ve yıllık değişiminin ise 847 olduğu görüldü. Bunun sebebinin ise artan akaryakıt fiyatları nedeni ile nakliye giderleri olduğu tahmin ediliyor.