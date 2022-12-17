Açlıktan bayılan üniversiteli ambulanstan atlayıp intihar etmek istedi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi kampüsünde yürek burkan anlar yaşandı. Osmanbey Kampüsü’nde eğitim gören bir öğrenci kaldığı yurda gitmek için bindiği otobüste baygınlık geçirdi.

Otobüsteki vatandaşların yardımıyla kendine gelen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken sulama kanalında intihar etmek istedi. Geçinemediği ve aç olduğu için intihar etmek isteyen öğrenci çevredekilerin ikna etmesi sonucu vazgeçti.