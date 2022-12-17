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Açlıktan bayılan üniversiteli ambulanstan atlayıp intihar etmek istedi

AKP iktidarı Türkiye’de ekonominin ‘uçtuğunu’ iddia etse de ortaya çıkan son görüntü bunun tersini ortaya koydu. Şanlıurfa’da bir üniversite öğrencisi ‘açım’ diyerek intihar etmek istedi. Gencin intihar girişimi çevredekilerin ikna çabaları sonucu engellendi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:16
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Açlıktan bayılan üniversiteli ambulanstan atlayıp intihar etmek istedi

Açlıktan bayılan üniversiteli ambulanstan atlayıp intihar etmek istedi
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Şanlıurfa Harran Üniversitesi kampüsünde yürek burkan anlar yaşandı. Osmanbey Kampüsü’nde eğitim gören bir öğrenci kaldığı yurda gitmek için bindiği otobüste baygınlık geçirdi.

Otobüsteki vatandaşların yardımıyla kendine gelen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken sulama kanalında intihar etmek istedi. Geçinemediği ve aç olduğu için intihar etmek isteyen öğrenci çevredekilerin ikna etmesi sonucu vazgeçti.

 

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Hamit Seki
17.12.2022 16:33
Urfa'da Oxford üniversitesi vardı da biz mi okumadık diyen İbrahim Tatlıses geldi aklıma, Şimdi Harran üniversitesinde okuyanlara parasız üç öğün yemek verecek Tatlı Bir ses beklenir.  
 
Reisim Atatürk
17.12.2022 16:28
Sen git Suriyelileri doyur, yedir içir, yatır, tedavi et. Kendi vatandaşını ise açlığa mahkum et.  
 
Vatandaş
17.12.2022 16:28
Bu devirde fakir çocuklarının yaşadığı bir durum. Tok gezenler aç olanların durumunu anlayamaz. Sonradan görmeler ise buldukları serveti hovardaca harcarlar...  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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