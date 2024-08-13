Acun 4. kez evleniyor. Son kararını verdi seçimini yaptı

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın’ın haberine göre; Bozburun’da yapılacak düğün için Acun Ilıcalı, kutlama haftası için lüks bir otelin bütün odalarını kapattı.

Acun Ilıcalı dördüncü kez evleneceği bildirildi.

Geçen yıl Ayça Çağla Altunkaya’ya geçen yıl organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde evlilik teklifi etti.

Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraftaki yüzük detayı aslında evlilik teklifinin tescili olmasıyla dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, düğün hazırlıklarına şimdiden başladı ve lüks bir otelin tüm odalarını konukları için kapattı.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu.

Aslen Erzurum'un Aşkale ilçesinden gelen bir ailenin çocuğu olduğu bildirildi.

Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı ve medya patronu olarak tanındı.

İlkokulu Edirne'de tamamladıktan sonra, ortaöğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde (eski adıyla Kadıköy Maarif Koleji) bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde yükseköğrenimine başlamış ancak eğitimini tamamlamadan iş hayatına atıldı.

Acun Ilıcalı, medya sektörüne 22 yaşında Show TV'de spor muhabiri olarak adım attı.

Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi ACUNMEDYA'yı kurdu.

Kısa sürede Türkiye'nin önemli prodüksiyon şirketlerinden biri haline gelen ACUNMEDYA, birçok popüler televizyon programına imza attı.

TV8 ve TV8,5 televizyon kanallarının sahibi olan Ilıcalı, dijital platform Exxen'in de kurucusu.

Acun Ilıcalı, medya sektörünün yanı sıra sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi çeşitli sektörlerde de global çapta yatırımlar yaptı.

Hull City AFC ve Shelbourne FC futbol takımlarının sahibi.

Acun Ilıcalı, üç kez evlenmiş ve dört çocuk sahibi.

Medya kariyerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek verdi.