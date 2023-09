Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2024'te yarışacak bir isim daha belli oldu

Survivor All Star 2024'te kimler yarışacak? Acun Ilıcalı'nın her gün bir ismi açıkladığı kadroda; Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım yer alıyordu. Damla Can da Survivor kadrosuna katıldı.