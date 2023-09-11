Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2024'te yarışacak bir isim daha belli oldu

Survivor All Star 2024'te kimler yarışacak? Acun Ilıcalı'nın her gün bir ismi açıkladığı kadroda; Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım yer alıyordu. Damla Can da Survivor kadrosuna katıldı.

Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2024'te yarışacak bir isim daha belli oldu

Survivor All Star 2024'te yarışacak isimler belli oluyor. Survivor All Star 2024 heyecanı başladı ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla artıyor. Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı yeni bir isim daha duyurdu.

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SURVIVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor All Star 2024'te kadroda olan Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım isimlerinin arasına bomba bir isim daha katıldı.

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Acun Ilıcalı, Damla Can'ın da kadroda olduğunu duyurdu. Ilıcalı açıklamasında "Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok" dedi.

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