Acun Ilıcalı dünyaları ödedi. O maç şifresiz yayınlanacak

Avusturya kampının sona ermesiyle İstanbul’a dönen Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 ve EXXEN ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı’nın karşılaşmayı yayınlamak için sarı-lacivertlilere ne kadar ödediği de ortaya çıktı.

ACUN ILICALI 10 MİLYON EURO MU ÖDEDİ

Acun Ilıcalı’nın karşılaşma için Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro ( 362.176.221,90 Türk Lirası) ödediği iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan bu iddia kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yorumlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar Ilıcalı’ya teşekkür ederken Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.