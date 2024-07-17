Acun Ilıcalı dünyaları ödedi. O maç şifresiz yayınlanacak

Düzenleme: Simgenur Gök
Acun Ilıcalı dünyaları ödedi. O maç şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe - Hull City maçının yayın haklarını alan Acun Ilıcalı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Avusturya kampının sona ermesiyle İstanbul’a dönen Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 ve EXXEN ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı’nın karşılaşmayı yayınlamak için sarı-lacivertlilere ne kadar ödediği de ortaya çıktı.

ACUN ILICALI 10 MİLYON EURO MU ÖDEDİ

Acun Ilıcalı’nın karşılaşma için Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro ( 362.176.221,90 Türk Lirası) ödediği iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan bu iddia kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yorumlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar Ilıcalı’ya teşekkür ederken Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

ekran-goruntusu-2024-07-17-165927.png

Son Haberler
Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı Spor
Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası Dünya
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Erdoğan’ın yakınındaki isim görevden alınıyor. Kabine sonrası değişim sırası Beştepe’de Gündem
Erdoğan’ın yakınındaki isim görevden alınıyor. Kabine sonrası değişim sırası Beştepe’de
Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak uyarısı Gündem
Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak uyarısı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti. O anlar kamerada Gündem
Alacak verecek meselesi kanlı bitti. O anlar kamerada
Tablet Alırken Nelere Dikkat Etmeli? Teknoloji
Tablet Alırken Nelere Dikkat Etmeli?