İsmail Kartal müjdeyi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal müjdeyi verdi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal kalp krizi geçirdiği yönündeki haberler ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili bugün şok bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının kalp krizi geçirdiği ve yoğum bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü.

Bu iddia kısa sürede yayılırken, Sarı-Lacivertli taraftarlar başta olmak üzere İsmail Kartal'ı sevenler büyük korku yaşamıştı.

Yüreklere su serpen açıklamayı İsmail Kartal yaptı.

Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan İsmail Kartal, kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanladı ve şu ifadeleri kullandı;

"Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şuan sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..."

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