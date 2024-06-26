Acun Ilıcalı haklı çıktı. Zevkten dört köşe oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı büyük bir anlaşmaya hazırlanıyor.

Bu sezon İngiltere’de gösterdiği performans ile herkesi hayran bırakan Jaden Philogene için Barcelona devreye girdi.

Acun Ilıcalı’nın gelecekte çok büyük bir oyuncu olacak dediği Philogene için İspanyollar resmi temaslarını başlattı.

Bir süredir Barcelona ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı kapıyı 40 milyon eurodan açtı.

Mali sıkıntıları olduğu bilinen Barcelona fiyatı indirmek için çabalarken satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin de masada olduğu iddia edildi.