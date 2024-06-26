Beşiktaş'ta 4 ayrılık resmen açıklandı. Büyük sürpriz

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Beşiktaş'ta 4 ayrılık resmen açıklandı. Büyük sürpriz

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda beklenmedik bir şekilde 4 oyuncuya teşekkür edildi, gönderildi.

Beşiktaş Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasında önemli değişikliklere gitti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden olan siyah-beyazlı kulüp, dört oyuncusuyla vedalaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre; Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell ile yollar ayrıldı. Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon takıma katkıda bulunan bu dört oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti ve gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.

Açıklamada, “2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, daha önce yaptığı açıklamada Marko Simonovic'i kadrosuna kattığı açıklamıştı.

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