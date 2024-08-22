Acun Ilıcalı imzayı attırdı. Formayı giydi pozunu verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı imzayı attırdı. Formayı giydi pozunu verdi

Acun Ilacalı'nın sahibi olduğu Hull City flaş bir ismi kadrosuna kattı.

Championship takımı Hull City, yeni transferini resmen açıkladı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Union Berlin’de forma giyen 28 yaşındaki golcü Chris Bedia’yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hull City, yaptığı resmi açıklamada Fildişi Sahilli forvet Chris Bedia’ya başarılar dileyerek, oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Açıklamada, Bedia’nın hücum hattında yaratacağı farkın altı çizildi.

Chris Bedia, 2023 yılı boyunca İsviçre’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 28 golle yılın en çok gol atan oyuncusu olan Bedia, bu başarısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Hull City’nin bu transferle hücum gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

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