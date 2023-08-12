Acun Ilıcalı kızzının doğum gününü kutladı. Doğum günü hediyesi uçak mı?

'Survivor' ve 'MasterChef Türkiye' yarışmalarının yapımcısı, televizyon kanalı ve futbol kulübü sahibi Acun Ilıcalı, daha önce araba hediyesi çok konuşulan kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı. Çocuklarına olan bağlılığı ile bilinen ünlü televizyoncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Acun Ilıcalı kızzının doğum gününü kutladı. Doğum günü hediyesi uçak mı?

Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile üç evlilik gerçekleştiren Acun Ilıcalı'nın bu ilişkilerinden dört kızı bulunuyor. Yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile vakit geçiren ünlü isim, kızlarının doğum günlerini sosyal medya üzerinden kutlamayı da ihmal etmiyor.

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"İYİ BENİM KIZIMSIN"

Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla, 19 yaşına bastı. Başarılı yapımcı, kızı için duygusal bir doğum günü mesajı paylaştı.

''Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. Beni hep mutlu ettin, iyi ki benim kızımsın. Nice mutlu yaşlarını hep beraber kutlarız inşallah.''

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"ACUN ABİ BENİ DE EVLATLIK AL"

54 yaşındaki televizyoncunun paylaşımı yaklaşık 250 bin beğeni aldı. Acun Ilıcalı'nın Instagram gönderisine gelen yorumlar da dikkat çekti.

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Ilıcalı'nın takipçileri; "Keşke Acun abinin 5'inci kızı olsaydım", "Doğduğun ev kaderindir", "Acun abi sana 'baba' demek istiyorum", "Doğum günü hediyesi uçak mı?", "Abi beni de evlatlık al", "Haftada bir kızlarının dogum gününü kutluyor", "Her iki post'tan biri canım kızım iyi ki doğdun" ve "Size 'baba' diyebilir miyim?" şeklindeki espili mesajlar yazdılar.

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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haziran ayında Leyla Ilıcalı'ya son model bir araba almıştı. Kızıyla birlikte İstanbul trafiğine çıkan Ilıcalı, o anları Instagram hesabından yayınlamıştı.

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