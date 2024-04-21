Acun Ilıcalı meydan okudu

Hodri Meydan isimli Youtube kanalına konuşan Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin son dönemde yaşadıklarını değerlendiren Ilıcalı Fenerbahçe’nin hayatındaki yerini de anlattı.

İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamaları:

“ALERJİSİ OLAN BİRİ VARSA ONLARDA PROBLEM VARDIR”

“Fenerbahçe'nin yeri benim hayatımda çok önemli. Hayatımda en mutlu olduğum anlarımı sayıyorum içinde 3-4 tane Fenerbahçe ile ilgili şey var. Son dönemde gerilim var, 'aman başka diğer taraftarlar kızar' korkusu yaşayan biri olmadım. Bununla ilgili bana alerjisi olan biri varsa onlarda problem vardır"

“İSTEDİĞİM KADAR KAZANIYORUM”

"Ben 3 gece Fenerbahçe gecesi yaptım kanalımda. Benim yaptığım yanlış bir şey değil. Galatasaraylı Galatasaray'ı, Fenerbahçeli Fenerbahçe'yi desteklesin. Bu tarz şeyler umurumda değil. Böyle fanatik insanların üzerinden para kazanmayı da istemem. Allah zaten bana nasip ediyor istediğim kadar kazanıyorum"

“TARAFTARIMIZI ÇOK SEVİYORUM”

"Ben taraftarımızı çok seviyorum. Fenerbahçe seyircisine âşığım. Bütün zorluklarda, başarısızlıklarda taraftarın yanında olmak Fenerbahçeliliğin ayrıcalığı bu. Taraftarımızdan şunu bekliyorum, futbolcular kötü oynayabilirler. Benim hayalimdeki taraftar düşen futbolcusunu ayağa kaldırandır"

“MAÇ YARIDA KALIRDI”

"İngiltere'de futbol taraftarı maçın içinde ses çıkararak maçın sürekli analizini yaparlar. Fransa'da mesela maçı yaşamayan seyirciler var. Bizim taraftarımızın desibeli ve oyunun içine olan etkisi çok daha fazla. İngiliz taraftar kendini yere atan adamı protesto ediyor. Bizim yaşadığımız Pendik maçı İngiltere'de yaşansa maç yarıda kalırdı"

“HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR SES DUYMADIM”

"Futbolu güzel yapan en önemli faktör seyirci. Pandemide tribünler boş olduğunda ne olduğunu gördük. Olympiakos maçında gurur duyduğum bir şey oldu. Olympiakos'un başkanı Marinakis bana 'Ben hayatım boyunca böyle bir ses duymadım' dedi. Olympiakos maçı taraftarın açısından sezonun en iyi maçıydı ve olağanüstü bir birliktelik vardı"

"TÜM TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

"Fenerbahçe, taraftarıyla Fenerbahçe! Bir kulübün gücü taraftarıyla alakalıdır. Bu kenetlenmemiz her zaman gurur kaynağı oldu. Tüm taraftara teşekkür ediyorum."