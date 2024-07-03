Acun Ilıcalı sözünden döndü

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, son dönemde ortaya atılan Philogene-Barcelona iddialarını doğruladı ve İspanyol devinin oyuncuya ilgisi olduğunu belirtti.

İngiltere'den TalkSport'a açıklamalar yapan Ilıcalı, "Hull City taraftarlarına kimseyi satmayacağımızı söyledim. Benim futbolda amacım para kazanmak değil, amacım güçlü ve daha büyük bir kulüp yaratmak. Ancak, daha büyük bir kulüp yapmak için bazen bir oyuncu 'gitmek istiyorum' derse, bu farklı bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Philogene'ye ilgisi olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "Bir oyuncunun gitmesi yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi biri, bir sözleşmesi olduğu için onları zorlayarak kariyerlerini ya da ruh hallerini asla mahvetmek istemem. Evet, Barcelona'nın Jaden Philogene'ye ilgisi gerçek. Jaden taşınmak istiyorsa ve bir yere gitmek istediğini söylüyorsa, bu çok fazla yapamayacağımız bir şey çünkü bu onun hayatı." dedi.

Ilıcalı son olarak, "Oyuncularımın hepsini seviyorum. Benim için, onların hayatı ve kariyeri için ben de sorumluyum. Eğer bizimle oynamak istemezlerse, bizimle oynamak istemezler." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BARÇA'DAN 23 MİLYONLUK TEKLİF

Sky Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in bildirdiğine göre Barcelona, Hull City'nin genç yıldızı Philogene'i kadrosuna katmak için 23 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonu içeren teklifte bulundu. Philogene'in kiralık olarak geçireceği bir yıl içinde belirlenen maç sayısına ulaşması durumunda bu opsiyon aktif hale gelecek.

Philogene, 2026 yılına kadar Hull City ile sözleşmeli ve bu teklif karşısında Acun Ilıcalı'nın ekibi henüz bir karar vermedi. Barcelona'nın, Jaden Philogene'in yeteneklerini uzun süredir takdir ettiği ve onu transfer etmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

5.8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Hull City, 2023 yaz transfer döneminde Philogene için 5.8 milyon euro transfer ücreti ödemişti. 22 yaşındaki İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 32 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.