Arda Güler Avusturya zaferini minik hayranı ile kutladı

Arda minik hayranı ile zaferi paylaştı

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, 2-1 kazanılan ve çeyrek finale çıktığımız Avusturya maçının zaferini minik hayranı Mehmet Celal ile görüntülü konuşarak kutladı.

Minik taraftar Arda Güler'e, ''Sadece bana değil tüm gençlere örneksin, Arda ağabey. Duruşun, tekniğin ve oyun zekan ile bizleri mutlu ediyorsun'' dedi.

''BOL BOL KİTAP OKUYUN VE SPOR YAPIN''

Arda Güler ise Şanlıurfaspor'un efsane kulüp başkanı Fatih Bucak'ın oğlu Mehmet Celal Bucak'a teşekkür ederek, ''Sizlerde yarın bizim gibi büyüyecek ve bizim yerlerimizi alacaksınız. Bu nedenle bol kitap okuyun ve çok çalışarak spor yapın'' cevabını verdi.