Acun Ilıcalı transfer yapsın diye Samsunspor aradan çekildi

Samsunspor'un Aston Villa'dan yapmak istediği 2 transferden Acun Ilıcalı istedi diye vazgeçtiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı transfer yapsın diye Samsunspor aradan çekildi

Fenerbahçe'ye sahasında 2-0 yenilen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'dan flaş bir itiraf geldi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Aston Villa'dan yapmak istedikleri 2 transferden neden vazgeçtiğini anlattı.

Yüksel Yıldırım, Aston Villa'dan 2 transfer yapacağını ancak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın araya girerek futbolcuları kendisine bırakması için ricada bulunduğunu itiraf etti.

Samsunspor Başkanı Yıldırım, "2 oyuncuyla anlaşmıştım Aston Villa'dan, 2'sini de Acun aldı. Benden rica etti, 'Ağabey yapma' dedi. Onun da başarılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı Güncel
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor Güncel
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü Sağlık
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi Güncel
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı Dünya
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş Magazin
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş
Silah kaçakçıları yakalandı Güncel
Silah kaçakçıları yakalandı