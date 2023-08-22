Acun Ilıcalı transfer yapsın diye Samsunspor aradan çekildi

Fenerbahçe'ye sahasında 2-0 yenilen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'dan flaş bir itiraf geldi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Aston Villa'dan yapmak istedikleri 2 transferden neden vazgeçtiğini anlattı.

Yüksel Yıldırım, Aston Villa'dan 2 transfer yapacağını ancak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın araya girerek futbolcuları kendisine bırakması için ricada bulunduğunu itiraf etti.

Samsunspor Başkanı Yıldırım, "2 oyuncuyla anlaşmıştım Aston Villa'dan, 2'sini de Acun aldı. Benden rica etti, 'Ağabey yapma' dedi. Onun da başarılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.