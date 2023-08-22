Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında bir bahis sitesinin logosunun Exxen ile aynı olduğuna dikkat çekerek Acun Ilıcalı’nın bahis sitesi olup olmadığını sordu. Ilıcalı ise söz konusu iddiaya yanıt verdi.

Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi

Gazeteci Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'ya ait olan dijital platform Exxen ile aynı ada ve logoya sahip bir bahis sitesine dikkat çekerek, sitenin Ilıcalı'ya ait olup olmadığını sordu.

Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı bugünkü yazısında ‘Exxenbet’ adlı bahis sitesini inceledi. Bu tarz bahis sitelerinin Türkiye’de yasal olmadığına dikkat çeken Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Ama ortada çok önemli bir etik sorun vardı. Acun Ilıcalı, İngiltere’de iki futbol kulübünün sahibiydi. Türkiye’de de bir futbol kulübüne çok yakındı, onlarca futbolcu ile de canciğer kuzu sarması bir ilişkisi olduğunu kendi zaten saklamıyor ve herkes de biliyordu.

Spor ve sporcularla bu denli iç içe olan birinin bir bahis sitesi sahibi olması ne kadar etik, UEFA kurallarına ne kadar uygundu.

Bütün dünya bahis şirketlerinin spor kulüplerine sponsor olmasının ne kadar etik olduğunu tartışırken, iki futbol takımının sahibinin bir bahis şirketinin sahibi olması nasıl kabul edilebilirdi!

Tüm bunları düşününce, her ne kadar aynı logoyu, aynı görsel kimliği taşısa da Exxenbet’in Acun Ilıcalı’nın olamayacağını düşündüm.

O yüzden de kendisini uyarmak istedim. Bir bahis şirketi, Exxen’in logosunu aynen kullanıyor. Eğer o şirket Acun’a ait değilse, başına dert açabilir haberi olsun. Yok eğer bahis şirketi de Acun’un ise zaten kendi başına kendi dert açmış demektir!"

ACUN ILICALI ANINDA YANIT VERDİ

Fatih Altaylı’nın yazısına Acun Ilıcalı’dan yanıt geldi. Ilıcalı, Altaylı’nın yazısında yazdığı Exxenbet isimli bahis sitesinin sahibi olmadığını Odatv’den Nalan Güler’e açıkladı. Ilıcalı, “Konuyla ilgili Ocak’ta mahkemeye başvuru yaptık. Mahkemede erişim engeli geldiği kararı çıktı. Detaylı açıklamayı da yapıyor olacağız” dedi.

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