Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın davetiyesi ortaya çıktı! Konuklara iki şart koştular

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş sevgili Çağla Altunkaya evleneceği haberi magazin dünyasını heyecanlandırdı.

Konuklardan birinin sosyal medyada paylaştığı çiftin düğün davetiyesinin son derece sade ve siyah bir tasarımla hazırlandığı görüldü. Davetiyenin niye siyah bir tasarımla hazırlandığı ise üzerine düşülen nottan anlaşıldı.

Yıllardır sadece siyah bir tişört giyen Acun Ilıcalı düğününe davet ettiği konuklardan siyah giymelerini istedi.

Bütün magazin dünyasının gözünün çevrildiği düğün için ayrıca davetlilerden bir şey daha istendi. O da gece boyu sosyal medya kUllanmamak.

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın düğün görüntülerini sosyal medyada yayılmasını engellemek için nasıl bir önlem alacakları, girişte konuklarının telefonlarını toplayıp toplamayacakları merak konusu oldu.