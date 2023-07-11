Acun Ilıcalı yeni hedefini açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye'de sürdüren Hull City'de kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2023-2024 sezonunda ligde iyi bir performans göstererek Premier Lig'e yükselmek istediklerini dile getiren Ilıcalı, bunu başarmaları durumunda ilk adımı Türkiye'deki kampla atmış olacaklarını söyledi.

Championship'in çok mücadeleci bir lig olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Şöyle bir gerçek var ki çok zor bir lig. Bu seneki takımlara baktığınız zaman Premier Lig gibi bir takım grubu var ama biz de iddialıyız. Her zaman gelişme durumundayız. Bunun da önümüzdeki seneye yansıması play-off'ları bize gösterebilir." ifadelerini kullandı.

"Premier Lig için köprüyüz diyebilirim"

Türkiye'de forma giyen birçok futbolcunun hayalinin Premier Lig olması ve kendisinin de Türk olmasının transfer konusunda elini güçlendirdiğini aktaran Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Benim Premier Lig hayalimin olması, elimizi çok güçlendiriyor. Türkiye'deki oyuncularla görüşürken çok büyük bir avantaj bu durum çünkü biz şu anda onlar için bir köprü gibiyiz. Ama eğer Premier Lig'e çıkarsak o zaman bırak elimizi güçlendirmeyi, Türkiye'deki oyuncuların hepsinin hayali bize gelmek olacak. Şu aşamada bile Premier Lig için köprüyüz diyebilirim. Bu da Türkiye'de konuştuğumuz her futbolcuda bu heyecanı oluşturuyor. Bu durum çok büyük bir avantaj."

Hull City'nin yeni sezonda 120. kuruluş yılını kutlayacağını ve çok köklü bir kulüp olduğunu hatırlatan Ilıcalı, "Son 10 senede 3 sezonu Premier Lig'de geçirdi. Aslında takımın DNA'sında Premier Lig var. Son dönemin parlayan takımlarından birisi diyebiliriz. Zamanında Premier Lig'de çok oynamamış ama şu anda İngiltere'de herhangi birini çevirsen Hull City'yi biliyor. Kuruluş 1904, tam da böyle arada. Bizdeki takımların kuruluşu 1903, 1905, 1907." açıklamasını yaptı.