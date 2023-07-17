Acun Ilıcalı yazın çalışanlarına 2 ay izin veriyor. Mesai saatlerini eleştirmişti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Türkiye'deki mesai saatlerini eleştirdiği sözleri sosyal medyada yine gündem oldu. Ilıcalı'nın yazın çalışanlarına 2 ay izin verdiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı yazın çalışanlarına 2 ay izin veriyor. Mesai saatlerini eleştirmişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor gibi büyük projelerden sonra ekibine yazın 2 ay izin veriyor. Ilıcalı’nın işçilerin mesai saatleri ve çalışma sistemi hakkındaki açıklamaları sosyal medyada viral oldu. Türkiye Kalite Derneği'nde konuşan Ilıcalı’nın mesai saatleriyle ilgili çıkışı instagramda akilliofficial sayfasında paylaşıldı.

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"BİZ YAZIN NİYE ÇALIŞIYORUZ?"

Çalışanlarına yazın 2 ay izin verdiğini açıklayan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmayı ve yaz aylarında çalışmayı eleştirerek “Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil.” sözlerine şöyle devam etti.

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"SERT ADAMLARIN KURALLARI UYGULANIYOR"

"Bazı mecburiyetler bizim özel hayatımızı elimizden almış. Bazı kurallar çıkarılmış, kim çıkarmış bilmiyorum... Çok eski zamanlardan sert adamların kuralları ve bu kurallar şimdi de uygulanıyor. Biz niye sabah kalkıyoruz, biz niye temmuzda çalışıyoruz? Kim bunu çıkarmış anlamıyorum ya.”

Acun Ilıcalı, daha önce de Survivor yarışması boyunca gece gündüz mesai yapan ekibine iki ay izin vermişti. Çalışanlar, Temmuz ve ağustos ayları boyunca izin yapmıştı.

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