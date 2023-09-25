Acun Ilıcalı'nın serveti ortaya çıktı. Rakamı duyanların ağzı açık kaldı

Editör: Hamza Özalkuş

2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City’i satın alarak İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı’nın servetini İngiliz basını ortaya çıkardı

TOPLAM SERVETİ 100 MİLYON DOLAR

Celebrity Net Worth'a göre 54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar. Net Worth Sport'a göreyse net serveti 61.14 milyon dolarken, diğer akışlarla birlikte toplam serveti yaklaşık 100 milyon dolar.

8 ÜLKEDE PROGRAM YAPIYOR

TV8, TV8,5 VE EXXEN’in sahibi olan Acun Ilıcalı 8 ülkede program yapıyor.

LİGDE 4 SIRADALAR

İngiltere Championship’te 8. Hafta geride kalırken Hull City 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 4. sırada bulunuyor.